Минфин ведет переговоры с ОАЭ об избежании двойного налогообложения

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, их очередной раунд пройдет в течение ближайшего месяца

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ ведет переговоры с ОАЭ об избежании двойного налогообложения, очередной раунд переговоров состоится в течение ближайшего месяца. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Да, с [Объединенными] Арабскими Эмиратами ведем переговоры, - ответил Сазанов на соответствующий вопрос. - Продолжаются, сближаем позиции, то есть у нас очередной раунд состоится в течение ближайшего месяца. Работаем", - сказал Сазанов.

По его словам, переговоры об избежании двойного налогообложения на текущий момент идут только с ОАЭ. "На данный момент да. С Оманом мы подписались, соответственно, сейчас пойдет на ратификацию. С Малайзией мы завершили переговоры. Вот сейчас в процессе переговоров с Арабскими Эмиратами", - отметил Сазанов.

Ранее в середине июня замминистра сообщал, что Минфин РФ ищет взаимоприемлемые решения с ОАЭ, Турцией и Малайзией по корректировке соглашений о двойном налогообложении. Ратификация протокола между Россией и Оманом об избежании двойного налогообложения должна состояться до конца 2023 года, сообщало Министерство финансов в начале июня.

Касательно переговоров с другими юрисдикциями замминистра сообщил, что Минфин открыт к ним в случае интереса российского бизнеса. "Если будет интерес у российского бизнеса, с кем надо будет еще провести переговоры, мы открыты", - сказал Сазанов.