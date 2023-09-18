После участия в акселераторе 40% стартапов ТИУ нашли инвесторов

Ректор вуза Вероника Ефремова сообщила, что лучшими по итогам программы признали проекты в сферах нефтехимии и применения квадрокоптеров

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Восемь из двадцати проектов студентов Тюменского индустриального университета (ТИУ) получили поддержку инвесторов по итогам участия в акселерационной программе "Технохаб 2.0". Об этом ТАСС сообщила ректор вуза Вероника Ефремова в кулуарах промышленно-энергетического форума TNF.

"В этом году в этот технохабовский период почти 10 партнеров очень внимательно присматривались к ребятам с самого старта, и восемь проектов поддержано уже крупными предприятиями топливно-энергетического комплекса. <…> Восемь проектов [из] 20 проектных команд вышли в финал, всего 600 человек", - сказала она, добавив, что лучшими по итогам программы признали проекты в сферах нефтехимии, применения квадрокоптеров и другие.

В понедельник на площадке TNF проходит молодежный трек, который дает студентам возможность полноценно принять участие в форуме, представить свои разработки и пообщаться со своими потенциальными работодателями. Ефремова отметила, что такой формат важен и интересен для студентов. В рамках трека прошла презентация продуктов креативных индустрий для предприятий энергетического сектора, весь день действует лекторий Нефтегазового кластера, гостем в котором стал 116-й космонавт России Герой РФ Александр Мисуркин.

Сделать Тюменскую область более привлекательной для студентов, по словам губернатора Александра Моора, сможет новый межвузовский кампус, строительство которого начнется в 2024 году. По его словам, сегодня подготовка специалистов в нефтегазовой отрасли, которых "катастрофически не хватает", является для властей большим вызовом.

Ефремова отметила, что сегодня топливно-энергетический комплекс России испытывает дефицит специалистов. "Дефицит не сотнями исчисляется, [показатель] уже [вышел] за пределы сотен человек. И не только специалистов с высшим образованием, [но и] специалистов со средним профессиональным образованием. Поэтому мы и организовали еще один кластер, который назвали "М-Тех": поднимаем нефтегазовое машиностроение благодаря нашим и партнерским интеллектуальным ресурсам", - пояснила она.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени. В прошлом году форум объединил 40 мероприятий деловой программы, в которых поучаствовали 9 тыс. человек, выставка TNF EXPO прошла на площади 3 тыс. кв. м, ее посетили 5 тыс. человек, в ней приняли участие 60 компаний. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.