Путин поручил синхронизировать требования к проектам, строительству и эксплуатации зданий

Поручение предстоит выполнить в течение пяти месяцев

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить нормативную базу для синхронизации требований к проектированию, строительству, реконструкции, эксплуатации объектов капитального строительства, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что кабмину необходимо обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих "синхронизацию требований к архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, эксплуатации объектов капитального строительства, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, при формировании реестра требований в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса объектов капитального строительства".

Поручение предстоит выполнить в течение пяти месяцев, до 15 февраля 2024 года.