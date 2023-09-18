Президент ЮАР считает необходимым провести реформу мировой финансовой архитектуры

Сирил Рамапоса отметил, что беднейшие и наиболее уязвимые слои населения планеты платят сейчас больше других за неспособность мира значительно продвинуть ЦУР

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Мировому сообществу необходимо реформировать глобальную финансовую архитектуру, а также обеспечить справедливую торговлю с тем, чтобы добиться реализации Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на проходящем саммите по ЦУР.

"Национальные усилия по искоренению бедности требуют благоприятной международной обстановки, - подчеркнул он. - Существует острая необходимость реформировать глобальную финансовую архитектуру. Перед лицом растущего протекционизма нам необходимо обеспечить справедливую, основанную на правилах многостороннюю глобальную торговую систему, которая предоставит развивающимся странам равный доступ к мировым рынкам".

Рамапоса отметил, что беднейшие и наиболее уязвимые слои населения планеты платят сейчас больше других за неспособность мира значительно продвинуть ЦУР. "ЮАР приветствует важные шаги, предпринятые для преодоления последствий нынешнего глобального экономического кризиса для стран с низким и средним уровнем дохода посредством мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для реализации Повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года, реструктуризации долга, а также льготного и безвозмездного финансирования для сокращения бедности и голода", - подчеркнул он. Президент заявил, что беднейшим странам необходимы целевые инвестиции, передача технологий и поддержка в наращивании потенциала, в первую очередь в таких ключевых областях, как индустриализация, инфраструктура, сельское хозяйство, водные ресурсы, энергетика, образование и здравоохранение.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение последующих 15 лет.