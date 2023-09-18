Группа "Черкизово" в I полугодии увеличила продажи мяса курицы на 24%

Они составили 438,12 тыс. тонн

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Группа "Черкизово" в первом полугодии 2023 года увеличила продажи мяса курицы на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 438,12 тыс. тонн, сообщается в материалах компании.

Средняя цена реализации курицы в первом полугодии 2023 года также выросла - на 1%, до 145,98 рубля за кг.

На рост показателя в основном повлияло расширение производства группы "Черкизово" в Уфе и Челябинске: приобретение новых активов в конце прошлого года, которые включают в себя площадки выращивания и заводы по убою и переработке, а также перевод одной площадки выращивания под курицу, которая в первом полугодии 2022 года специализировалась на выращивании индейки.

Объем продаж индейки за первое полугодие 2023 года снизился на 27% и составил 27,64 тыс. тонн, а средняя цена реализации выросла на 4% - до 211,81 рубля за кг. "Падение объемов реализации готовой продукции связано с изменением производственного процесса: площадка выращивания, которая ранее была специализирована под выращивание индейки, была переведена под производство курицы", - отмечается в материалах компании.

Объем продаж свинины сторонним покупателям за первое полугодие 2023 года увеличился на 3,8% и составил 68,4 тыс. тонн. Объем продаж сегмента мясопереработки вырос на 3% - до 64,4 тыс. тонн. Средняя цена реализации увеличилась на 4% - до 283,83 рубля за кг. Рост средней цены реализации связан с улучшением продуктового микса и с повышением цен на продукцию с добавленной стоимостью, поясняется в материалах компании.

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Уставный капитал "Черкизово" разделен на 42 222 042 акции номиналом 1 копейка. Основными акционерами компании являются гендиректор "Черкизово" Сергей Михайлов, председатель совета директоров Евгений Михайлов и Лидия Михайлова (в совокупности им принадлежит около 90% акций группы). Испанская компания Grupo Fuertes владеет 11,12% акций компании.