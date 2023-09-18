18 сентября, 16:05,
обновлено 18 сентября, 16:08

Путин подписал указ о "цифровом паспорте"

Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Документ определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о "цифровом паспорте", который определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Путин поддержал соответствующую идею в феврале на совещании с членами правительства. Тогда глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о технологии, которая позволит в большинстве случаев использовать смартфон вместо оригинала паспорта "в бытовых, простых ситуациях". Тогда же была начата разработка проекта указа. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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