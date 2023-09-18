Чехия купила владеющую шестью газохранилищами в стране компанию

Ее стоимость составила €360 млн

ПРАГА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Чехии через принадлежащую государству фирму EPS приобрело компанию RWE Gas Storage, которая владеет шестью газохранилищами в республике. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Полученные в распоряжение государства газохранилища вмещают в себя объем газа, соответствующий одной трети его годового потребления в республике. За RWE Gas Storage, являвшуюся "дочкой" германской энергетической компании RWE, было уплачено €360 млн.

Власти республики рассматривают покупку RWE Gas Storage, в которой занято 250 сотрудников, в качестве стратегической инвестиции, обеспечивающей цели развития экономики Чехии. Приобретение компании приветствовал, в частности, премьер-министр страны Петр Фиала.

RWE Gas Storage является прибыльным предприятием, которое в течение последних трех лет получило доход в сумме порядка €75 млн. В прошлом году размер ее прибыли составил около €14 млн.