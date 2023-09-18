Дума рассмотрит на этой неделе налоговые новеллы

Также Госдума заслушает в ходе правительственного часа 20 сентября информацию главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на текущей неделе несколько законопроектов о поправках в Налоговый кодекс, законопроект о точечной настройке регулирования экспорта, а также заслушает в ходе правительственного часа в среду (20 сентября) информацию министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Завтра в Государственной Думе открывается осенняя сессия - традиционно более короткая, но насыщенная. Как вы знаете, до 1 октября должен быть внесен бюджетный пакет, работа над ним предстоит сложная. Вместе с тем должен быть обеспечен рост экономики и безоговорочное выполнение всех социальных обязательств перед нашими гражданами. Пристальное внимание будет уделено поддержке участников СВО, их семей, населению новых территорий, а также международной повестке", - отметил он.

Кроме того, на этой неделе в первом чтении будет рассмотрен важный для взаимодействия с дружественными странами проект закона, разработанный в целях предоставления правительству возможности точечной настройки вводимых в РФ мер регулирования экспорта, указал депутат. "Согласно документу, правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по применению тарифных преференций (снижение ставок экспортных пошлин) при вывозе товаров в отдельные дружественные страны, а также страны, с которыми в настоящее время интенсивно развивается стратегическое торгово-экономическое и политическое сотрудничество, на срок, не превышающий шесть месяцев", - пояснил парламентарий.

Также, по словам Жукова, депутаты обсудят ряд изменений в Налоговый кодекс, касающиеся установления пониженной ставки НДС на товары для детей и об интеграции в законодательство о налогах и сборах Российской Федерации положений о цифровом рубле. "Во втором чтении рассмотрим изменения в Налоговый кодекс в части увеличения размера государственной пошлины с 7,5 тыс. рублей до 1 млн рублей за предоставление лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, которые содержат лицензионные условия по обеспечению реализации требований к сетям связи и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий", - пояснил Жуков.

В среду перед депутатами выступит Патрушев с информацией "О национальном докладе о ходе и результатах реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", добавил первый вице-спикер Госдумы.