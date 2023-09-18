18 сентября, 16:15

В Томске намерены построить производство систем машинного зрения почти за 29 млн рублей

Площадь лабораторно-производственного корпуса составит 300 кв. м

ТОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Компания "Технологии машинного зрения" разместит свое новое производство в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Томск". Инвестиции составят почти 29 млн рублей, сообщили в пресс-службе областного департамента инвестиций.

"Компанией планируется строительство лабораторно-производственного корпуса площадью 300 кв. м для размещения производства систем машинного зрения, измерителей диаметра и эксцентричности, комплексов для контроля качества бронированного кабеля, изоляции, контроля толщины", - сказано в сообщении.

ООО "Технологии машинного зрения" разместит производство в ОЭЗ "Томск" и тем самым станет ее 40-м резидентом. Объем инвестиций по проекту составит 28,7 млн рублей, планируют создать 20 рабочих мест.

Томская ОЭЗ была создана 21 декабря 2006 года, она стала одной из первых технико-внедренческих зон России. По итогам 2018 года ОЭЗ Томска вышла на самоокупаемость: объем инвестиций составил 15,7 млрд рублей и превысил объем вложенных средств в создание зоны и ее инфраструктуры. Основные направления деятельности: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии. 

Теги:
РоссияТомская область
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