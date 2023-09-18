В ДНР ожидают снижения цен на бензин в течение месяца

Как уточнили в Министерстве угля и энергетики республики, рост цен связан, в частности, со скачком стоимости на бирже, остановкой на плановый ремонт большей части нефтеперерабатывающих заводов, фактором сезонности

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Цены на бензин и дизтопливо, которые резко выросли в Донецкой Народной Республике и сейчас выше, чем в соседних регионах, снизятся в течение месяца. Об этом сообщил в видеообращении в Telegram-канале Министерства угля и энергетики ДНР директор департамента топлива и газоснабжения ведомства Михаил Педченко.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что цены на бензин и дизтопливо выросли в ДНР и сейчас выше, чем в соседних субъектах, из-за уничтожения Вооруженными силами Украины гражданских нефтебаз в регионе. Как уточнили в Министерстве угля и энергетики ДНР, рост цен связан также со скачком стоимости на бирже, остановкой на плановый ремонт большей части нефтеперерабатывающих заводов, фактором сезонности.

"Стоит отметить, что, несмотря на рост цен на топливо, в республике продолжают открываться новые автозаправочные станции. Заинтересованы крупные поставщики Российской Федерации зайти сюда, на наш рынок, на рынок соседних республик. И это в любом случае в конце концов окажет положительное влияние. Я надеюсь, что также те меры, которые принимаются правительством Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, правительством РФ, окажут влияние буквально в ближайшее время, и мы с вами увидим уменьшение цены на стелах, я надеюсь, уже в ближайшие недели - максимум месяц", - сказал Педченко.

Он добавил, что вопрос цен на топливо находится на контроле правительства республики. Также проверяется качество завозимого топлива. Так, уже проверен 92-й бензин на шести крупных автозаправках региона, тесты показали, что он соответствует нормам.