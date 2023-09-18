Астраханское предприятие реализует проект для "Роснефти" стоимостью более 1 млрд рублей

Руководитель ООО "БТ СВАП" Вадим Куликов сообщил, что для реализации проекта намерены изготовить около 12 км труб

АСТРАХАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Астраханское предприятие ООО "БТ СВАП", выпускающее широкий спектр трубной и свайной продукции, к ноябрю изготовит 18 тыс. тонн труб по запатентованной технологии для компании "Роснефть". Объем производственного заказа превышает 1 млрд рублей, сообщил ТАСС руководитель предприятия Вадим Куликов.

"Для проекта НК "Роснефть" "Восток ойл" на Таймыре планируется изготовить порядка 12 км труб, объем производственного заказа превышает 1 млрд рублей. К ноябрю мы отгрузим 18 тыс. тонн продукции. Проект очень интересный и сложный - труба дополнительно предусматривает тепловую изоляцию, что очень важно с учетом климатических условий России", - сообщил Куликов.

Он уточнил, что для реализации заказа были дополнительно привлечены около 170 человек. Уровень их заработной платы с учетом квалификации работников составляет от 50 тыс. до 80 тыс. рублей. В настоящий момент предприятию требуется еще около 20 человек.

Как уточнил ТАСС министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский, который ранее осмотрел производственные мощности предприятия, это важный проект федерального уровня, который требует привлечения большого количества кадров. "Для решения кадровой проблемы предложил руководителю предприятия сотрудничество в части целевой подготовки молодых специалистов на базе местных вузов по необходимым компании направлениям", - пояснил Волынский.

По словам Волынского, также предприятию может быть оказана существенная господдержка в виде льготных займов Фонда развития промышленности региона, который ежегодно докапитализируется.

С 2019 года для модернизации обрабатывающего производства и создания новых производств в регионе работает государственный фонд развития промышленности Астраханской области. Учреждение предоставляет займы на срок до семи лет по девяти программам льготного заемного финансирования на строительство и реконструкцию производственных помещений, приобретение оборудования и сырья, а также расходных материалов, необходимых для производства продукции. Ранее со ссылкой на Волынского сообщалось, что реализация проектов по заемному финансированию астраханских промышленных предприятий на перевооружение мощностей позволит привлечь в бюджеты всех уровней более 1 млрд налоговых отчислений.