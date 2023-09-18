СМИ: Польша предложила в рамках 12-го пакета санкций ЕС запретить импорт алмазов из России

Варшава также предлагает дальнейшие ограничения в энергетическом секторе, включая запрет на импорт сжиженного природного газа, передает Польское агентство печати

ТАСС, 18 сентября. Польша в рамках обсуждаемого 12-го пакета санкций ЕС предложила запретить импорт алмазов из России. Об этом сообщило Польское агентство печати (РАР) со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.

По его информации, предложение Польши по новому пакету санкций включает введение дальнейших ограничений на импорт, в том числе запрет на ввоз алмазов из России, а также дальнейшие ограничения в сфере услуг, включая запрет на предоставление IT-услуг представителям из РФ. Польша также предлагает дальнейшие ограничения в энергетическом секторе, включая запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России.

Евросоюз готов начать обсуждение 12-го по счету пакета санкций в отношении России, который может быть представлен уже в первой половине октября, сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, новый пакет санкций может включать запрет на импорт алмазов из РФ. Кроме того, некоторые страны ЕС призывают ввести ограничения в отношении ядерного сектора России, российского СПГ и IT-сектора, утверждало агентство.