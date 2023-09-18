Украина подала в ВТО иски против стран, запретивших импорт агропродукции

Речь идет о Венгрии, Польше и Словакии

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Венгрии, Польши и Словакии, запретивших импорт украинской агропродукции.

"В соответствии с договоренностью о правилах и процедурах разрешения споров Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации Украиной поданы требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО", - говорится в сообщении первого заместителя премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко, опубликованном на сайте ведомства.

По ее словам, в результате одностороннего запрета на импорт украинской агрородукции со стороны трех стран экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоя, дополнительных затрат и невозможности выполнить внешнеэкономические соглашения.

"Украина видит в этом нарушение тремя странами ЕС своих международных обязательств. Также украинская сторона считает, что односторонние действия стран - членов ЕС в сфере торговли неприемлемы", - отметила Свириденко.

Министр экономики Украины также выразила надежду, что "эти государства снимут свои ограничения и не придется долго выяснять отношения в судах", а предпринятые Киевом "шаги и давление Еврокомиссии и других государств-членов помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними государствами".

Словакия, Венгрия и Польша в ответ на угрозы Украины пожаловаться в ВТО из-за наложенного этими странами эмбарго на ввоз украинского зерна решили прекратить участие в работе координационной платформы Еврокомиссии (ЕК) по проблемам поставок украинских зерновых. В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины. Встречи проходили в Брюсселе. На фоне отказа ЕК продлить данное эмбарго после 15 сентября, Будапешт, Братислава и Варшава продлили запрет на ввоз украинской аграрной продукции на национальном уровне.