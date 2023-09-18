Кабмин рассматривает разные варианты регулирования внутреннего топливного рынка

Решение должно быть системным, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, отвечая на вопрос о введении заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ обсуждает разные варианты по регулированию внутреннего топливного рынка, решение должно быть системным. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, отвечая на вопрос о введении заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов.

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что Минэнерго и Минфин предложили ввести заградительную пошлину на экспорт всех видов нефтепродуктов в размере $250 на тонну для стабилизации ситуации на российском топливном рынке. Такой вариант, по данным издания, обсуждался 15 сентября на совещании у вице-премьера Александра Новака.

"Минфин ничего не предлагает, идет обсуждение внутри правительства. Разные абсолютно варианты, - ответил Сазанов на вопрос, действительно ли обсуждается введение заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов. - Решение должно быть системное. Срочное, бессрочное, в любом случае должно быть системным, чтобы регулировать внутренний рынок", - отметил замминистра, говоря о сроке обсуждаемой меры.