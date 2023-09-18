Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов снизились на 0,45-0,55%

Курс доллара снизился до 96,54 рубля, евро вырос до 103,05 рубля

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций начал день с роста, однако завершил торги понедельника в негативном ключе. По итогам дня индекс Мосбиржи опустился на 0,55%, до 3 135,18 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,45%, до 1 024,52 пункта. Курс доллара снизился на 0,26%, закрывшись на отметке 96,54 рубля, евро вырос на 0,12%, до 103,05 рубля, а юань уменьшился на 0,05%, до 13,205 рубля.

"Инвесторы спокойно восприняли повышение ключевой ставки до 13%, посчитав это компромиссным и взвешенным решением регулятора. При этом других сильных идей для дальнейшего движения рынка в любую из сторон пока нет", - сказал эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Хорошей опорой российскому рынку акций в эти недели были цены на нефть, закрепившиеся уже выше $94,5 за баррель. "Но окончание октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI, может привести к коррекции "черного золота" и лишить рынок этого важного звена. То же самое можно сказать и про замедливший свое ослабление рубль", - добавил Шепелев.

Рынок акций

Лидерами роста рынка акций сегодня оказались депозитарные расписки ЦИАН (+2,9%) - "на фоне вновь возникающих на рынке ожиданий редомициляции компании, хотя она сама пока об этом не заявляла", отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

На старте торгов выделялись и акции Трубной металлургической компании, которые в течение дня добавляли около 2,8%, однако растеряли большую часть роста к концу торгов. "В начале месяца они подтвердили свою дивидендную политику на полугодие и собираются, как и "Сбер", поделиться половиной своей чистой прибыли", - отметил Шепелев. Также уверенный рост показывали акции компаний "Белуга", "Фосагро" и "ВКонтакте", прибавлявшие около 2%.

Лидерами понижения оказались акции ДЭК (-4,2%) - в связи с коррекцией после недавнего ралли, также предположила Мильчакова.

Прогноз на завтра

Ожидание заседания ФРС США по ключевой ставке погрузило международные рынки в небольшое затишье. "Борьба между ростом инфляции и поддержкой экономики все еще оставляет вопросы для регулятора", - отметил Шепелев.

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 19 сентября по индексу Мосбиржи - 3130-3150 пунктов, курса доллара США - 96,5-96,7 рубля. По оценке Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3100-3200 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 95-97 рубля, евро/рубль - в коридоре 102-104 рубля, юань/рубль - в коридоре 12,9-13,5 рубля.