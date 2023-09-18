Кавказская инвестиционная выставка в статусе форума станет ежегодной

Председателем организационного комитета по подготовке и проведению форума назначили заместителя председателя правительства РФ Александра Новака

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Кавказская инвестиционная выставка получит статус форума и будет проводиться ежегодно. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить, что Кавказский инвестиционный форум проводится ежегодно в Северо-Кавказском округе", - говорится в тексте указа.

Председателем организационного комитета по подготовке и проведению форума назначен заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Ранее в СКФО проводилась Кавказская инвестиционная выставка. В правительстве РФ сообщали о планах переформатировать ее в ежегодный форум.