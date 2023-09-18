Захарова прокомментировала иски Украины в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии

Официальный представитель МИД РФ назвала махинацией "игрища" Киева и Запада по теме украинского зерна

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала махинацией "игрища" Киева и Запада по теме украинского зерна, комментируя новость о том, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против Венгрии, Польши и Словакии, запретивших импорт украинской агропродукции.

"Это что за махинации такие? Что это за бесконечная возня западных правительств и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере, ведущая к спекуляциям на рынке продовольствия? Мир устал от игрищ Запада вокруг продовольственной безопасности, оборачивающихся глобальными бедствиями, разорением добросовестных хозяйств, сговорами на биржах", - написала дипломат в своем Telegram-канале.