Белый дом выступил против изменений американских правил импорта и экспорта СПГ

В Белом доме отметили, что новый законопроект повлечет за собой отмену требования, согласно которому, американское министерство энергетики должно одобрять экспорт СПГ странам, с которыми у США нет соглашения о свободной торговле

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена выступила против предложенного на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США Законопроекта о разблокировке американского СПГ-потенциала, который подразумевает отмену определенных ограничений в сфере импорта и экспорта природного газа. Об этом говорится в заявлении Административно-бюджетного управления Белого дома.

"Администрация выступает решительно против [законопроекта Палаты представителей] об изменении процедур одобрения импорта и экспорта природного газа в рамках Закона о природном газе", - говорится в заявлении. В Белом доме объясняют такую позицию тем, что новый законопроект повлечет за собой отмену требования, согласно которому, американское министерство энергетики должно одобрять экспорт сжиженного природного газа (СПГ) странам, с которыми у США нет соглашения о свободной торговле. "Это подорвет возможность Соединенных Штатов гарантировать, что экспорт критического и стратегического ресурса происходит в соответствии с нашими интересами в сфере экономики, энергетической безопасности, внешней политики и защиты окружающей среды", - подчеркивается в документе.

Законопроект был разработан членом Палаты Представителей Биллом Джонсоном (республиканец от штата Огайо) при поддержке еще семи конгрессменов. "Этот законопроект отменяет некоторые ограничения на импорт и экспорт природного газа в рамках Закона о природном газе, включая ограничения, связанные с соглашениями о свободной торговле. Кроме того, законопроект наделяет Федеральную комиссию по энергетическому регулированию исключительными полномочиями одобрять или отклонять запросы на размещение, строительство, расширение или эксплуатацию объектов (например, СПГ-терминалов) для экспорта природного газа за рубеж или импорта природного газа из-за рубежа", - поясняется на сайте американского Конгресса.