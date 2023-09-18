Товарооборот между Мурманской областью и Казахстаном вырос в 6,3 раза

Глава региона Андрей Чибис сообщил, что рост произошел за счет импорта оборудования и механических устройств, экспорта рыбы, пищевых продуктов и фармацевтической продукции

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Мурманская область и Казахстан намерены расширять сотрудничество в сфере туризма, экспорта рыбной продукции, промышленной кооперации. За первую половину 2023 года товарооборот между Заполярьем и Казахстаном вырос в 6,3 раза, сообщила пресс-служба губернатора по итогам прошедшей в Мурманске встречи главы региона Андрея Чибиса с генеральным консулом Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Дмитрием Михно.

"У нас есть позитивная динамика роста торгового оборота. За 2022 год между Мурманской областью и Казахстаном оборот увеличился в 2,3 раза в сравнении с 2021 годом, а уже за первое полугодие 2023 года торговый оборот превысил показатели аналогичного периода 2022 года в 6,3 раза. В первую очередь, рост произошел за счет импорта оборудования и механических устройств, экспортировались рыба, пищевые продукты, фармацевтическая продукция. Мы видим перспективу дальнейшего взаимодействия и развития новых рынков", - привела пресс-служба слова губернатора без указания абсолютных показателей товарооборота.

Генконсул отметил, что у сторон "есть большой потенциал по увеличению объемов торгового оборота, готовы интенсивно работать в этом направлении", а доступная логистика авиасообщений придает дополнительный стимул для развития сотрудничества в сфере туризма.

Чибис обозначил, что необходимо наращивать взаимодействие по реализации крупных промышленных проектов в области технологического обеспечения. "У Казахстана есть ряд технологий, которые можно внедрить на промышленных предприятиях региона. Также существует заинтересованность в совместной образовательной и научной деятельности, в частности это касается подготовки высококвалифицированных кадров по инженерным специальностям и обмена студентов", - подчеркнул губернатор.

В своем Telegram-канале глава региона добавил основные направления, по которым договорились наращивать взаимодействие в ближайшее время: туризм, увеличение объемов экспорта рыбопродукции, промышленная кооперация. На сегодня действует соглашение с тремя университетами Казахстана, планируется, к примеру, регулярно организовывать стажировки для студентов.