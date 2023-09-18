СМИ: украинский "Энергоатом" платил вдвое больше за бетон для своего проекта

По сведениям издания "Вести", компания заключила соглашение стоимостью почти $4,6 млн с "Атоммонтажсервисом" о строительстве комплекса по переработке ядерных отходов на Хмельницкой АЭС без соответствующего тендера

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Украинская компания заключила контракт на постройку одного из объектов, предусматривающий закупку бетона по цене вдвое выше рыночных. Об этом сообщает издание "Вести" со ссылкой на журналистское расследование.

При этом, отмечает издание, "Энергоатом" заключил соглашение стоимостью 168,26 млн гривен (почти $4,6 млн) с компанией "Атоммонтажсервис" о строительстве комплекса по переработке ядерных отходов на Хмельницкой АЭС без соответствующего тендера. В компании объясняют это тем, что работы "может выполнить исключительно определенное предприятие в случае отсутствия конкуренции по техническим причинам".

Ранее вокруг "Энергоатома" возник скандал после того, как компания закупила турецкие электроавтобусы по значительно большей цене, чем предлагали украинские производители.

На Украине регулярно всплывают расследования, связанные с непрозрачными закупками, осуществляемыми различными ведомствами и госкомпаниями, в том числе и в оборонной сфере. В частности, череда таких скандалов закончилась отставкой в начале сентября министра обороны Алексея Резникова. Эти истории не только понижают рейтинги украинских властей внутри страны, но и негативно влияют на отношения Киева с западными партнерами, от финансовой и военной помощи которых он зависит.