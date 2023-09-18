18 сентября, 18:39

"Новые люди" обсудили с главой Минсельхоза привлечение кадров в АПК и дефицит горючего

Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что в сфере продовольственной безопасности "есть очевидные успехи"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Руководство партии "Новые люди" обсудило с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым привлечение кадров в отрасль и ситуацию с обеспечением сельхозпредприятий горючим. Об этом сообщается в Telegram-канале лидера партии Алексея Нечаева.

"Начали осеннюю работу в Госдуме со встречи с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым <…>. Актуальная тема - обеспеченность кадрами в сельском хозяйстве. Обсудили привлечение специалистов в отрасль", - написал Нечаев.

Он отметил, что в сфере продовольственной безопасности "есть очевидные успехи". По мнению Нечаева, это прямая заслуга министерства сельского хозяйства.

"Обсудили рост цен и дефицит горючего. Фермеры обеспокоены, что текущая ситуация может повлиять на сбор урожая и посевную. Продолжим это обсуждение с участием Минэнерго", - отметил Нечаев.

Ранее первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил журналистам, что в среду перед депутатами выступит Патрушев с информацией "О национальном докладе о ходе и результатах реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия". 

Теги:
РоссияПатрушев, Дмитрий НиколаевичНечаев, Алексей Геннадьевич
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