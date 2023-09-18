Банк Франции улучшил прогноз по росту экономики страны до 0,9% в 2023 году

Причиной коррекции стали превысившие ожидания показатели внешней торговли во втором квартале, отметило агентство FAZ

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Банк Франции, выполняющий функции центрального банка республики, улучшил свой предыдущий прогноз роста ВВП страны, скорректировав его с 0,7% до 0,9% на 2023 год. Об этом сообщает агентство FAZ со ссылкой на данные финансового учреждения.

Причиной коррекции стали превысившие ожидания показатели внешней торговли во втором квартале этого года. Как отмечает агентство, теперь прогноз близок к ожиданиям правительства роста на уровне 1% к концу года.

По мнению Банка Франции, инфляция "продолжит снижаться" до 2025 года, хотя, согласно данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), в июле и августе она лишь увеличивалась. Ожидается, что средний уровень инфляции в годовом выражении составит 5,8% в 2023 году, 2,6% в 2024 году и 1,8% в 2025 году.

В 2024 и 2025 году рост ВВП "будет сдерживаться вялостью мировой экономики и дорожающей нефтью", - гласит прогноз. И если в 2024 году банк ожидает рост ВВП на уровне 0,9%, то в 2025 году этот показатель должен вырасти до 1,3%. Ожидается, что потребление домашних хозяйств восстановится в условиях снижения инфляции. "Таким образом, французская экономика должна постепенно выйти из инфляции, не впадая в рецессию, даже если неблагоприятный международный контекст будет препятствовать восстановлению", - приводит агентство выдержку из заявления банка.