Министр энергетики Молдавии исключил повышение тарифов на газ зимой

Правительство продолжает пополнять запасы газа, который покупает сейчас примерно по $430 за 1 тыс. куб. м, отметил Виктор Парликов

КИШИНЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов исключил повышение внутренних тарифов на газ предстоящей зимой. В этом он заверил в интервью телеканалу TV8, комментируя многократное увеличение стоимости газа в прошлом отопительном сезоне.

"В прошлом году все семейные бюджеты очень напряглись и люди очень переживают по поводу того, что будет. Я хочу заявить, что в этом году будет легче. Никто больше, чем в прошлом году, платить не будет. Скорее всего, все будут платить меньше", - сказал Парликов. Он сообщил, что правительство продолжает пополнять запасы газа, который покупает сейчас примерно по $430 за 1 тыс. куб. м.

За последние два года тарифы на газ для населения Молдавии выросли с 4 до 29 леев (с $0,25 до $1,6). В июне этого года тариф удалось снизить до 17,4 лея (около $1).

Энергетический кризис спровоцировал рост цен и акции протеста в Молдавии, которые проходят с лета прошлого года. Оппозиция требует отставки президента страны Майи Санду и досрочных выборов в парламент. Она обвиняет власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни.