В Молдавии заявили, что не хотят судебной тяжбы по долгам с "Газпромом"

Российский холдинг оценивает задолженность в $709 млн, отметил министр энергетики республики Виктор Парликов

КИШИНЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Молдавии хочет избежать судебной тяжбы с "Газпромом" из-за исторической задолженности, которую российский холдинг оценивает в $709 млн. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала TV8 министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

"Мы пытаемся избежать обращения в суд, так как, подавая предложение об урегулировании долга, основывались на реальных юридических фактах", - сказал Парликов. По его словам, в Кишиневе считают, что $400 млн из исторической суммы долга за поставки российского газа Молдавии можно списать, так как с 2020 года "Газпром" не истребовал эти деньги.

"Законодательство Молдавии и России оговаривает, что долги должны подтверждаться каждые три года, и с 2020 года "Газпром" по этой части долга никаких переподтверждений не проводил, и аудиторы зафиксировали как есть, хотя ранее компания регулярно делала это", - пояснил Парликов. По его словам, в Кишиневе "могут согласиться выплатить эти долги, но имеют право не выплачивать". "Вот мы предлагаем не выплачивать", - добавил министр.

В начале сентября Парликов сообщил, что по итогам аудита из долга перед "Газпромом" в размере $709 млн республика готова выплатить всего $8,6 млн. По его словам, на сумму $276 млн не было представлено подтверждающих документов, а еще $400 млн не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Со своей стороны руководство "Газпрома" заявило, что категорически не согласно с утверждениями Молдавии по историческому долгу за газ и намерено отстаивать свои права. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правительство показало себя "ненадежным партнером" после отказа признать долг.

Долги и условия поставок газа

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, были погашение долга за топливо и своевременные платежи. На переговорах Кишинев настоял на международном аудите долга страны за газ и обязался организовать и представить его итоги к 1 мая 2022 года. Для проведения аудита власти Молдавии заключили договоры с двумя компаниями - норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. Хотя молдавская сторона не выполнила взятые обязательства, российский концерн продолжил поставки газа в республику.

Тогда официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что долг "Молдовагаза" составлял $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигала $709 млн. Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита утверждала, что этот долг составляет $590,8 млн.

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому".