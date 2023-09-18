Во Франции пообещали компенсации заправщикам, продающим бензин в убыток

Частникам также предложили субсидии для "преобразования и диверсификации заправок с учетом внедрения новых источников энергии"

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Частные автозаправщики Франции, которые согласятся продавать топливо себе в убыток после отмены соответствующего запрета, получат компенсации от правительства. Об этом сообщила ассоциация автодорожных компаний Mobilians со ссылкой на предложение министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэра.

"На фоне объявления о продаже топлива в убыток Брюно Ле Мэр взял на себя обязательство перед Mobilians по разработке чрезвычайного плана поддержки независимых автозаправочных станций", - говорится в заявлении организации, объединяющей 5,8 тыс. розничных предприятий из топливной сферы.

Члены ассоциации приняли участие в экстренном совещании с Ле Мэром, а также министром энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше и министром-делегатом Оливией Грегуар. Представители розничных предприятий заверили министров, что разрешение торговать в убыток как частникам, так и крупным сетевым компаниям нанесет ущерб независимым АЗС, поскольку у них гораздо меньше возможностей компенсировать финансовые потери.

В результате правительство выразило готовность пойти навстречу и предложило создать компенсационный фонд для независимых АЗС, "чтобы поддержать сектор в течение шести месяцев после разрешения перепродажи с убытком". Кроме того, частникам предложили также субсидии для "преобразования и диверсификации заправок с учетом внедрения новых источников энергии".

В субботу премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью газете Le Parisien заявила, что на фоне продолжающегося роста средних цен на бензин и дизель в стране власти намерены приостановить действие закона от 1963 года, который запрещает компаниям торговать себе в убыток. По ее словам, такая стратегия позволила бы добиться заметных результатов в борьбе с инфляцией без субсидирования топливной отрасли для замедления роста цен.

По данным Le Parisien, средняя цена на дизельное топливо на заправках Франции по состоянию на 18 сентября составляла €1,93 за литр (5 центов за 10 дней), бензин SP95 - Е10 продавался в среднем по цене €1,94 за литр (плюс 1 цент). Цены на бензин находятся на самом высоком уровне с начала года.