Словакия сохранит в действии запрет на импорт зерна с Украины

Республика будет защищать внутренний рынок от массовых поставок дешевой сельхозпродукции с Украины, заявил глава Минсельхоза Словакии Йозеф Биреш

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Словакия намерена сохранить запрет на импорт украинского зерна и будет защищать внутренний рынок от массовых поставок дешевой сельхозпродукции из этой страны. Об этом заявил журналистам глава Минсельхоза республики Йозеф Биреш после завершения заседания Совета министров Евросоюза по вопросам сельского хозяйства и рыболовства.

"Словакия пока сохранит в действии запрет на поставки зерна с Украины. С нашей стороны это естественная реакция по защите национального рынка от массовых поставок сельхозпродукции с Украины", - отметил он. Министр напомнил, что словацкое правительство после отмены Еврокомиссией эмбарго на импорт украинского зерна в страны сообщества приняло решение продлить этот запрет на национальном уровне до конца текущего года.

Братислава готова отстаивать свою позицию во Всемирной торговой организации (ВТО). "Словакия не пересмотрит свой подход до тех пор, пока не получит гарантий [защиты национального сельхозрынка и словацких фермеров]. Мы готовы обосновать ВТО причины [для продления запрета на ввоз зерна с Украины]", - сказал Биреш.

Киев, по его словам, должен воспринять доводы Словакии, а Евросоюзу следует выработать механизм контроля за украинским зерном, который бы обеспечивал интересы стран сообщества. Биреш считает, что на урегулирование этого вопроса может потребоваться несколько месяцев.