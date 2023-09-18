Венгрия не планирует отказываться от российского топлива для четырех реакторов АЭС в Пакше

При этом Будапешт допустил, что два новых реактора на станции будут работать на западном топливе

БУДАПЕШТ, 18 сентября. /ТАСС/. Венгрия не планирует отказываться от российского ядерного топлива для четырех действующих реакторов АЭС в Пакше, но допускает возможность того, что два новых реактора на станции будут работать на западном топливе. Об этом сообщили в аппарате главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, комментируя подписание меморандума о сотрудничестве между министерством энергетики страны и французской корпорацией Framatome.

"Мы не будем менять российское топливо, поставляемое для ядерных энергоблоков АЭС "Пакш", на какое-либо топливо другого вида", - заявили в ведомстве Гуйяша, имеющего в правительстве страны ранг министра. Там отметили, что сейчас это единственный доступный вариант снабжения топливом четырех реакторов ВВЭР-440, работающих в Пакше. "В настоящее время Framatome не располагает топливом для атомных электростанций, построенных по российской технологии", - уточнили в канцелярии премьера, отвечая на запрос газеты Népszava.

В то же время, как отметило издание, в правительстве не исключили возможность создания французской компанией топлива для двух новых реакторов ВВЭР-1200, которые должны быть установлены на АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома. Планируется, что они будут введены в строй в начале 2030-х годов и станут первыми реакторами этого типа в странах Евросоюза.

Договоренность с французами и проект "Пакш-2"

Меморандум, подписанный 12 сентября между Минэнерго Венгрии и Framatome, предусматривает сотрудничество по эксплуатации и снабжению топливом атомных электростанций. В то же время эксперт по вопросам энергетики Андраш Пергер в беседе с газетой выразил сомнения в том, что французы смогут создать топливо для российских реакторов и что им вообще стоит браться за это дело. Он также напомнил, что эта работа займет не менее пяти-шести лет. В последние годы такие попытки с переменным успехом предпринимались американской компанией Westinghouse, и многие АЭС в странах Европы и на Украине, созданные по советским технологиям, заключили с ней соглашения о переходе на ее топливо. Произошло это во многом по политическим причинам.

Франция, располагающая самым большим количеством ядерных реакторов в Европе, самостоятельно производит для них топливо, импортируя уран из Австралии, Казахстана, Нигера и Узбекистана. Framatome, управляющая французскими АЭС, принимает участие в проекте сооружения второй очереди станции в Пакше. Она должна в составе консорциума с германской Siemens Energy изготовить автоматизированную систему управления для двух новых энергоблоков "Пакш-2", хотя правительство ФРГ пока не дает своей компании разрешения на такие работы.

Станция в Пакше, построенная советскими специалистами в 1980-е годы и работающая на российском ядерном топливе, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На АЭС, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство объектов второй очереди, в том числе пятого и шестого энергоблоков, по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 МВт до 4 400 МВт.