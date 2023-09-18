Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 30%

В пресс-службе главы региона Рустама Минниханова сообщили, что товарооборот превысил $290 млн

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном за первые шесть месяцев 2023 года вырос на 30%. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

"По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот показал рост и превысил $290 млн. Первая половина этого года также демонстрирует рост на 30%", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Республику Татарстан с рабочим визитом. Вместе с главой региона они посетили особую экономическую зону "Алабуга", где главе республиканского правительства презентовали преимущества особой территории.

Минниханов и Арипов обсудили сотрудничество Татарстана и Узбекистана. Минниханов подчеркнул роль добрых отношений президентов Владимира Путина и Шавката Мирзиёева в выстраивании сотрудничества.

"Высоко ценим возможность расширения сотрудничества с Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений", - цитирует Минниханова его пресс-служба.

Отмечается, что в Узбекистане сегодня реализовали несколько совместных проектов. В частности, технопарки "Чирчик" и "Джизак", филиал КФУ в Джизаке.