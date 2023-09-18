В Метелкино в ЛНР возобновили отсутствовавшее полтора года газоснабжение

В "Луганскгаз" сообщили, что сотрудники предприятия отремонтировали около 10 км распределительных газопроводов и полностью заменили более 200 м газовых сетей

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Специалисты госпредприятия Луганской Народной Республики (ЛНР) "Луганскгаз" подключили газ первым абонентам поселка Метелкино Северодонецкой агломерации, значительно пострадавшей в результате обстрелов со стороны ВС Украины. Газ в населенном пункте отсутствовал полтора года. Об этом сообщатся в сообществе "Луганскгаза" в социальной сети "ВКонтакте".

"18 сентября 2023 года специалисты ГУП "Луганскгаз" возобновили подачу природного газа первым абонентам поселка городского типа Метелкино, входящего в городской округ Северодонецк. Система газоснабжения поселка была сильно повреждена вследствие украинских обстрелов весной прошлого года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники предприятия отремонтировали около 10 км распределительных газопроводов и полностью заменили более 200 м газовых сетей. "На данный момент мы подключаем к системе газоснабжения тех потребителей, чьи внутридомовые сети готовы к пуску. Однако мы уже получили около 50 заявлений на включение газа и планируем продолжать данную работу. Надеемся, в ближайшем будущем все проживающие в поселке абоненты смогут, как и прежде, пользоваться всеми благами голубого топлива", - цитирует компания начальника Северодонецкого межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства "Луганскгаза" Сергея Грибинюка. По его словам, в ближайшее время госпредприятие планирует возобновить подачу газа в еще два населенных пункта - Пурдовку и Вороново.