Россия в июле сократила объемы вложений в госбумаги США до $29 млн с $33 млн в июне

В июле на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $24 млн

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в июле 2023 года сократился на $4 млн по сравнению с предшествующим месяцем и составил $29 млн. Это следует из опубликованных документов Минфина США.

В июне этот показатель был равен $33 млн, в мае - $36 млн, в апреле - $35 млн, в марте - $77 млн, в феврале - $75 млн.

В июле на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $24 млн (в июне - $27 млн), на краткосрочные - $5 млн (в июне - $6 млн).

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае - до $14,9 млрд.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США в июле текущего года осталась Япония (около $1,1 трлн). Второе место ($821,8 млрд) занял Китай, на третьем - Великобритания ($662,4 млрд).