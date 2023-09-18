Подъездные дороги к станции Хорошевская в Москве планируют достроить в октябре

По данным и.о. заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в настоящее время строительство выполнено более чем наполовину

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Дорожные работы у железнодорожной станции Хорошевская в столице планируется завершить через месяц. Об этом сообщил и.о. заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Все новые объекты столицы включаются в единую транспортную сеть города. Это касается и новых станций метро, и железных дорог. Интеграция этих объектов позволяет повысить качество транспортных услуг в городе", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он добавил, что строительство подъездных дорог у станции Хорошевская выполнено более чем наполовину. "Завершить работы мы планируем через месяц - в октябре", - уточнил и.о. заммэра.

Как пояснил и.о. руководителя Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, проектом предусматривается строительство улично-дорожной сети протяженностью почти один километр. "Кроме того, будет построена открытая плоскостная парковка на 118 машиномест, очистные сооружения и выполнено благоустройство территории площадью 8,1 тыс. кв. м", - отметил Загрутдинов.

Так, реализация проекта будет способствовать развитию сети наземного пассажирского транспорта города и парковочного пространства, позволит улучшить транспортную доступность районов Хорошевский, Пресненский и района Хорошево-Мневники Северного административного округа, заключили в стройкомплексе.