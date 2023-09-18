Минсельхоз Румынии договорился с фермерами об импорте зерновых с Украины

Румынские фермеры ранее угрожали объявить всеобщую забастовку, блокировать порт Констанца и все таможни, если запрет на импорт украинских зерновых не будет продлен

БУХАРЕСТ, 18 сентября. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу заверил румынских фермеров, что в течение 30 дней зерновые с Украины в Румынию ввозиться не будут, а лицензии на их импорт получат только производители и переработчики зерна из Румынии. Это заявление он сделал в ходе встречи с лидерами ассоциаций румынских фермеров.

"Хочу заверить всех румынских фермеров <...>, что в течение 30 дней в Румынию не будет ввезен ни один колосок украинских зерновых, - приводит его слова агентство Ajerpres. - <...> Единственными компаниями, которые получат лицензии [на импорт зерна с Украины], будут только румынские производители и переработчики зерна".

Барбу подчеркнул, что эти лицензии должны быть предоставлены на территории как Украины, так и Румынии в течение 30 дней, а в случае, если в этот период "будет оказано давление и предпринята попытка ввезти в Румынию хотя бы 1 кг пшеницы или кукурузы", приказ о полном запрете импорта, который уже готов, будет опубликован.

В свою очередь, председатель ассоциации Pro Agro Йонел Арион сказал, что румынские фермеры готовы подождать 30 дней, пока будет внедряться этот механизм, но если принятые решения не будут выполняться, то они отреагируют соответственно. Ранее румынские фермеры угрожали объявить всеобщую забастовку, блокировать порт Констанца и все таможни, если запрет на импорт украинских зерновых не будет продлен.

Барбу уточнил, что лицензии будут предоставляться Минсельхозом и Национальной администрацией ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов. Покупать зерно на Украине смогут только компании румынских фермеров, животноводы и переработчики. Другим посредникам или трейдерам это разрешено не будет.

Согласно портовой администрации, за первые 8 месяцев этого года Украина экспортировала 9,2 млн тонн зерновых через порт Констанца. За весь 2022 год Украина вывезла через этот порт 8,6 млн тонн зерновых.