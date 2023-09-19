В Раду внесли законопроект о выработке заключенными электричества на велогенераторах

Депутат Сергей Гривко выразил надежду, что такая мера продемонстрирует украинскому обществу "альтернативные пути наполнения энергосистемы страны"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Законопроект, предлагающий украинским заключенным в счет сокращения срока тюремного заключения заниматься выработкой электроэнергии на велогенераторах, зарегистрирован в Верховной раде Украины. Об этом сообщил депутат Рады Сергей Гривко.

"Зарегистрирован один из моих креативных законопроектов <…>. Его концептуальная суть проста. Мотивировать 50 тыс. заключенных генерировать электроэнергию посредством велогенерационных установок", - написал он на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Парламентарий отметил, что таким образом заключенные смогут сократить свой срок на 30 дней в каждом году.

Кроме того, депутат выразил надежду, что законопроект продемонстрирует украинскому обществу "альтернативные пути наполнения энергосистемы страны", и указал на возможность использования в этих целях тренажерные залы.

Ранее глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что Украина не сможет восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу нового отопительного сезона. Кудрицкий уточнил, что разрушено от трети до половины украинской энергосистемы, включая объекты компании, генерации и распределительные сети. Украинские власти сообщали, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что "Укрэнерго" выполнила около 80% запланированных работ по восстановлению сетей. В офисе президента страны Владимира Зеленского также признают, что предстоящая зима будет для энергетической системы Украины гораздо сложнее прошлогодней.