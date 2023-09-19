В Белоруссии на 1,6% снизили цену на газ для крупных потребителей

С 1 апреля в стране цены на газ для крупных потребителей были снижены по сравнению с мартом на 2,24%

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии снизило цену на газ для крупных потребителей на 1,6%. Это следует из постановления ведомства "О ценах на природный газ", опубликованного на национальном правовом интернет-портале республики.

"Установить отпускную цену на природный газ без налога на добавленную стоимость <...> газоснабжающим организациям, входящим в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации "Белтопгаз", при поставке <...> юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при потребленном объеме природного газа в 2022 году от 600 млн куб. м, кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих природный газ для производства азотных удобрений, в размере 456,43 белорусского рубля (около 13 503 рублей по текущему курсу Национального банка Белоруссии - прим. ТАСС) за 1 000 куб. м", - говорится в документе.

Новая цена на 7,63 белорусского рубля (около 226 рублей), или на 1,64%, меньше, чем действовавшая с 1 апреля цена для той же категории потребителей в размере 464,06 белорусского рубля. Документ вступил в силу после его официального опубликования и распространяется на соглашения, действующие с 1 сентября.

С 1 апреля в Белоруссии цены на газ для крупных потребителей были снижены по сравнению с мартом на 2,24%.