Слуцкий направит в кабмин проект о снижении налога при продаже недвижимости

Согласно тексту проекта, в случае продажи квартир, жилых домов, комнат, находящихся в собственности менее трех лет, НДФЛ с продавца будет взыскиваться от итоговой суммы проданного жилья, уменьшенной на 2 млн рублей, вместо 1 млн рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во вторник направит на заключение в правительство РФ подготовленный законопроект об увеличении минимальной не облагаемой налогом при продаже имущества суммы с 1 млн до 2 млн рублей. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в Налоговой кодекс РФ. Согласно тексту проекта, в случае продажи жилых домов, квартир, комнат, находящихся в собственности менее трех лет, НДФЛ (в размере 13% - прим. ТАСС) с продавца будет взыскан от итоговой суммы проданного жилья, уменьшенной на 2 млн рублей, вместо 1 млн рублей, как это действует сегодня.

В пояснительных материалах уточняется, что, например, сейчас "при продаже в 2023 году полученной в наследство в 2021 году собственности за 4 млн рублей получатель наследства обязан будет заплатить налог в размере 13% от 3 млн рублей: 4 млн рублей - вся стоимость - минус 1 млн рублей, не облагаемого налогом". Однако, согласно предложенной инициативе, сумма налога "будет вычитаться от 2 млн рублей: 4 млн рублей - вся стоимость - минус 2 млн рублей, не облагаемого налогом".

По словам самого Слуцкого, такая мера позволит сохранить семейный бюджет и даст возможность направить больше средств на покупку нового жилья, загородного дома или на ремонт другой имеющейся недвижимости.

"Размер имущественного налогового вычета не менялся с момента его введения - с 2001 года. А только за последние 5 лет стоимость 1 кв. м недвижимости возросла на 60% на вторичном рынке и более чем на 110% на первичном. Увеличение необлагаемой налогом суммы от продажи недвижимости до 2 млн рублей позволит сохранить в семейном бюджете порядка 100 тыс. рублей и больше. Фактически будет снижена сумма уплачиваемого налога", - добавили в пресс-службе Слуцкого.