Опрос показал, что управленческое образование в РФ стало популярнее зарубежного

О желании получить дополнительные знания в этой сфере в России сообщили 50% респондентов, при этом за границей хотели бы обучаться 34%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Число российских предпринимателей, которые хотели бы получить дополнительное бизнес-образование за рубежом, оказалось существенно меньше, чем желающих получить его в России. Такой вывод содержится в результатах августовского опроса "Стартап Академии" школы управления "Сколково" среди 1 278 бизнесменов, который имеется в распоряжении ТАСС.

В целом желание получить дополнительное образование для эффективного управления своим делом есть у трети от всех респондентов. Именно в России хотели бы его получить ровно 50% от этого числа. Это сильно отличается от числа тех, кто присматривается к зарубежному управленческому образованию - их чуть больше трети (34%). Остальные не смогли определиться с ответом.

Опрос проводился среди руководителей малых и микропредприятий, а также основателей стартапов - 42% из них считают свои знания в управлении недостаточными. Несмотря на желание трети опрошенных получить дополнительные знания в бизнесе, у 29% нет на это времени, у примерно такого же количества - 28% - средств на обучение.

Что касается образовательных целей, треть опрошенных считают приоритетом при обучении в бизнес-школах активный нетворкинг - развитие сети знакомств, которые могут оказаться полезными в будущем. Практически каждый пятый бизнесмен-респондент (16%) собирается заводить новые знакомства, 7% намерены искать инвесторов, а 6% - новых деловых партнеров.

Предприниматели действительно могут быть лишены возможности углубиться в нюансы управления, полагает продюсер "Стартап Академии" Дарья Приц. Большая часть времени бизнесменов, объясняет она, уходит на операционные работы и общение с партнерами.

Эксперт привела и цифры: почти 20% таких людей по итогам обучения хотят усилить компетенции в сфере финансов, и примерно такое же число - научиться продвигать свой продукт. "Это те навыки, которые довольно трудно обрести уже состоявшимся бизнесменам", - пояснила Приц.