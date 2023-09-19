МИД Южной Кореи подтвердил перевод замороженных иранских средств в третью страну

По данным ведомства, Сеул по запросу Тегерана использовал эти деньги для оплаты взносов в ООН и покупки предметов гуманитарного характера, таких как лекарства

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Замороженные в южнокорейских банках иранские активы были переведены в третью страну. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Замороженные в Республике Корея из-за санкций иранские активы недавно были успешно переведены в третью страну при тесном сотрудничестве с заинтересованными государствами", - сказано в пресс-релизе ведомства.

В Сеуле "ясно понимали", что деньги принадлежат народу Ирана, и поэтому поддерживали связь со странами ради разрешения проблемы. Указывается, что Южная Корея по запросу Ирана использовала замороженные средства для оплаты взносов в ООН и покупки предметов гуманитарного характера, таких как лекарства.

Правительство Республики Корея "поделилось с Катаром своим опытом торговли товарами гуманитарного характера с Ираном". "Как и в Южной Корее", иранские средства в этой стране будут использованы для приобретения лекарств и продовольствия. В Сеуле выразили признательность за конструктивную роль Швейцарии и Катару.

"Правительство надеется, что перевод замороженных средств послужит поводом для развития двусторонних отношений", - отметили в МИД Южной Кореи. Ранее сообщалось, что самолет с пятью гражданами США, освобожденными иранскими властями в рамках соглашения об обмене заключенными, приземлился в международном аэропорту Дохи. 10 августа газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран и Вашингтон договорились об обмене заключенными в формате "пять на пять". В рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за санкций.

Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин 18 сентября подтвердил, что активы в размере $5,9 млрд были конвертированы из южнокорейских вон в евро и переведены на специальные счета в Катаре.