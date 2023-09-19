19 сентября, 01:53

Авиарейсы из Благовещенска в Ташкент продлили на зимний период

Как сообщили в Минтрансе Амурской области, они будут выполняться раз в неделю

ТАСС, 19 сентября. Полеты из Благовещенска в Ташкент (Узбекистан) продлены на зимний период 2023-2024 годов, рейс будет выполняться раз в неделю. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса Амурской области.

"Авиакомпания Uzbekistan Airways продолжит регулярные полеты по маршруту Ташкент - Благовещенск - Ташкент в зимний период 2023-2024 годов. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus А-321NEO с компоновкой салона на 188 кресел. Частота полетов - один раз в неделю", - говорится в сообщении.

С ноября в Благовещенск самолет будет прилетать по субботам в 18:10, вылет в Ташкент - в 20:10. Программа полетов рассчитана на всю зимнюю навигацию.

Первый международный рейс из Ташкента в Благовещенск был выполнен 19 августа. 

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