"Известия": в России предлагают запретить брать льготную ипотеку без регистрации

Авторы этой инициативы отмечают, что в некоторых регионах субсидированная ипотека пользуется большим спросом, что приводит к росту цен на жилье

МОСКВА. 19 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в Минстрой инициативу о запрете получения льготной ипотеки без регистрации в регионе, где планируется покупка жилья. Об этом сообщает газета "Известия", в распоряжении которой оказалась копия документа.

Как уточняет издание, комитет Госдумы предлагает властям внести решение о получении гражданами РФ льготной ипотеки только в пределах своего региона, где они зарегистрированы постоянно или временно.

Один из авторов обращения, депутат Госдумы Сергей Колунов добавил "Известиям", что в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи субсидированная ипотека пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье. Он отметил, что ипотечные программы, финансируемые государством, должны быть направлены исключительно на решение проблем граждан.

"Значительная часть заемщиков, приобретающих недвижимость в этих городах, в них не проживает и приобретает жилье с инвестиционной целью, что, в свою очередь, увеличивает спрос и цену", - следует из письма, с которым ознакомилась газета.

12 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что определенные риски для экономики в связи с расширением программ льготной ипотеки существуют, но они купируются.