Президенты Казахстана и Ирана обсудили реализацию экономических планов

Касым-Жомарт Токаев и Эбрахим Раиси в ходе встречи на полях ГА ООН обратили особое внимание на потенциал в укреплении транзитно-транспортных связей между обеими странами

АСТАНА, 19 сентября. /ТАСС/. Президенты Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Эбрахим Раиси в ходе встречи на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН договорились активизировать межправительственные контакты для реализации экономических планов. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

"Для реализации намеченных экономических планов президенты условились активизировать межправительственные контакты", - указали в пресс-службе. По ее данным, лидеры двух стран обратили особое внимание на большой потенциал в укреплении транзитно-транспортных связей.

Были отмечены широкие возможности использования железной дороги Казахстан - Туркменистан - Иран в качестве ключевого маршрута для развития взаимной торговли и перевозок через Каспийское море. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность строительства казахстанского торгового терминала в порту Бендер-Аббас, сообщили в пресс-службе.

"Иран и Казахстан поддерживают прекрасные двусторонние отношения, наличие такого уровня партнерства заставляет нас предпринимать дальнейшие шаги по развитию наших отношений, особенно в сфере торговли. Мы серьезно настроены на расширение отношений с братским Казахстаном", - приводит пресс-служба Токаева слова президента Ирана.