В Приамурье намерены в течение пяти лет довести объем ВРП до 1 трлн рублей

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, в 2023 году ВПР достигнет 618 млрд рублей, а в следующем году может составить 670 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Амурской области намерены в течение ближайших пяти лет довести объем валового регионального продукта (ВРП) региона до 1 трлн рублей. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Наша задача - в течение ближайших пяти лет увеличить размер валового регионального продукта до 1 трлн рублей", - сказал Орлов, выступая в Амурском областном театре драмы, где состоялась церемония вступления в должность губернатора региона.

Орлов отметил, что на территории региона реализуется несколько крупнейших федеральных проектов - космодром Восточный, расширение полигона "Российских железных дорог", расширение мощностей Транссибирской магистрали и газовый кластер, состоящий из нескольких крупных предприятий.

13 сентября в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Орлов сообщил, что ВРП Амурской области за пять лет вырос в два раза и в 2023 году достигнет 618 млрд рублей, а в следующем году может составить 670 млрд рублей.