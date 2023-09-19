Бразилия рассчитывает на привилегированный статус в торговле с США

Глава Минфина республики Фернанду Аддад отметил, что сближение обеих стран отвечает интересам в вопросах энергетического перехода

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Бразилии рассчитывают добиться для своей страны статуса привилегированного торгового партнера США. Об этом заявил в понедельник глава Минфина страны Фернанду Аддад.

"У нас нет соглашения о свободной торговле с США, но это не значит, что мы не можем обладать привилегированным статусом в двусторонних переговорах, хотя бы потому, что мы находимся на одном континенте, имеем общие исторические и культурные ценности, а также ввиду того, что сближение в данный момент отвечает интересам обеих стран в вопросах энергетического перехода ", - цитирует его портал G1. Выступая перед журналистами в Нью-Йорке, Аддад также не исключил, что торговым партнером США в особом статусе мог бы стать Южноамериканский общий рынок, куда, помимо Бразилии, входят также Аргентина, Парагвай и Уругвай.

По словам министра, этот подход не означает, что Бразилиа будет укреплять партнерство с Вашингтоном в ущерб другим направлениям внешнеэкономической политики. "Бразилия не прекратит экспорт в Китай, мы продолжим экспортировать в Китай животный и растительный белок и многое другое", - сказал он, напомнив также о заинтересованности его страны в заключении соглашения о свободной торговле с ЕС.

Лидеры Бразилии и США Лула да Силва и Джо Байден 20 сентября проведут двусторонние переговоры на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Повестка переговоров не анонсировалась.