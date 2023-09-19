Узбекистан заключил соглашение с компанией США на реализацию проектов на $10 млрд

Ожидается, что Air Products примет участие в проектах газификации угля, производстве технических газов, водорода и аммония, утилизации кислых газов, а также внедрении инновационных разработок в пищевой промышленности

ТАШКЕНТ, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Узбекистана заключили соглашение с компанией Air Products на реализацию некоторых проектов общей стоимостью $10 млрд. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Шавката Мирзиёева.

По ее данным, находящийся в США с рабочим визитом глава Узбекистана провел в Нью-Йорке переговоры с председателем правления компании Air Products Сейфи Гасеми.

"Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства с ведущей американской компанией, ход реализации текущих проектов и конкретные планы на перспективу. Было заключено соглашение о реализации новой инвестиционной программы компании Air Products в Узбекистане на сумму свыше $10 млрд", - говорится в сообщении. Ожидается, что американская компания примет участие в проектах газификации угля, производстве технических газов, водорода и аммония, утилизации кислых газов, внедрении инновационных разработок в пищевой промышленности, а ее эксперты будут участвовать в разработке необходимой нормативно-правовой базы в сфере декарбонизации.

Из открытых источников известно, что Air Products уже реализует в Узбекистане проекты по переработке промышленных газов на заводе синтетического топлива Uzbekistan GTL, производству синтез-газа, кислорода и азота, выпуску сжиженного углекислого газа на базе компании "Навоиазот". Объем ее инвестиций в экономику страны в 2022-2023 годах превысил млрд долларов.

Компания Air Products - одна из крупнейших в мире производителей промышленных газов, она работает на рынке уже более 75 лет.