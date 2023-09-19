"Известия": в 2024 году микрозайм нельзя будет взять без электронной подписи

По данным газеты, оформлением ЭП для своих клиентов будут заниматься сами микрофинансовые организации

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Процедура выдачи займов в микрофинансовых организациях (МФО) с 1 октября 2024 года будет осуществляться только при наличии электронной подписи граждан. Об этом сообщает газета "Известия", которая ознакомилась с проектом указания Центрального банка РФ (ЦБ).

Как уточняет издание, Банк России разработал новые требования по защите информации для МФО, которые должны будут обеспечить для своих клиентов использование простой или усиленной электронной подписи (ЭП). Для этого участники рынка будут обязаны обеспечить криптографическую защиту и проводить аутентификацию отправителя сообщения, пишут "Известия". Кроме того, оформлением ЭП для своих клиентов будут заниматься сами микрофинансовые организации.

Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 октября 2024 года. "Мы рассчитываем, что выполнение требований, в том числе использование простой и усиленной ЭП, повысит защищенность граждан от получения кредитов без их согласия, а также самих МФО - от возможных оспариваний фактов заключения договоров", - рассказали "Известиям" в ЦБ.

В Центробанке добавили, что порядок получения и использования электронной подписи зависит от ее вида, а также от условий договора между МФО и клиентом.