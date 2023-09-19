В Тюмени в 2024 году планируют начать сборку прототипа нового газотурбинного двигателя

Как сообщил губернатор глава региона Александр Моор, двигатель сможет заменить выработавшие ресурс иностранные аналоги

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Завод "Тюменские моторостроители" начнет сборку прототипа нового газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт (ТМ-16), который полностью заменит иностранные аналоги, в начале 2024 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью ТАСС на полях Промышленно-энергетического форума TNF.

"Тема форума - "Обеспечение технологического суверенитета в нефтегазе" - представлена на выставке очень ярко. С живыми примерами, готовыми приборами, деталями, технологиями, веществами. Среди них и наш завод "Тюменские моторостроители", который представил здесь макет нового газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт (ТМ-16). Он должен заменить выработавшие ресурс иностранные аналоги, которые на сегодняшний момент еще используются в нефтегазовой сфере. На сегодня полностью разработана конструкторская документация ТМ-16, идет процесс прототипирования. На начало 2024 года планируется этап сборки основного прототипа", - сказал он.

Такие двигатели применяются на компрессорных станциях для транспортировки газа. Двигатель обладает высокими технико-экономическими и экологическими характеристиками, добавил Моор. На форуме завод "Тюменские моторостроители" представил макет газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт (ТМ-16), их серийное производство планируется начать в 2026-2027 годах.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени. В прошлом году форум объединил 40 мероприятий деловой программы, в которых поучаствовали 9 тыс. человек, выставка TNF EXPO прошла на площади 3 тыс. кв. м, ее посетили 5 тыс. человек, в ней приняли участие 60 компаний. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.