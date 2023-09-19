Новые меры поддержки участников нефтегазового кластера в Тюмени введут в 2024 году

По словам главы региона Александра Моора, это позволит разделить с бизнесом расходы по выходу на зарубежные рынки, а также поможет создать новые каналы работы с иностранными партнерами в условиях внешнего санкционного давления

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Новые региональные меры поддержки промышленных предприятий - участников нефтегазового кластера из Тюменской области, которые позволят компаниям арендовать складские помещения и зарегистрировать юридическое лицо за рубежом, запустят в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью ТАСС на полях Промышленно-энергетического форума TNF.

"Кластер активно работает в направлении продвижения на внешние рынки, в связи с этим в следующем году запланирован старт новых региональных мер поддержки для промышленных предприятий региона: аренда и предоставление в субпользование предприятиям Тюменской области производственно-складских помещений; услуги по регистрации юридических лиц, аффилированных по отношению к предприятиям области, на территории иностранного государства, открытие расчетных счетов", - сказал он.

Моор добавил, что эти меры позволят разделить с бизнесом расходы по выходу на зарубежные рынки, а также они помогут создать новые каналы работы с иностранными партнерами в условиях внешнего санкционного давления.

В августе глава региона поддержал инициативу, представленную на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Тюменской области. Региональным предприятиям предоставили возможность в течение 11 месяцев бесплатно арендовать торгово-промышленные площади в Узбекистане, а также помощь в регистрации юридического лица в Узбекистане, Киргизии, Армении и ОАЭ, где они смогут продолжить свою экспортную деятельность.

Нефтегазовый межрегиональный кластер создан при поддержке правительства Тюменской области и ЯНАО в 2021 году, структура на сегодня объединяет крупнейшие добывающие компании, предприятия-производители продукции для ТЭК и ОПК, высокотехнологичного оборудования, нефтесервисные и научные организации. В ноябре 2021 года кластер включен во Всероссийский реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ, признан крупнейшим отраслевым в стране, реализует задачи по импортозамещению.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени. В прошлом году форум объединил 40 мероприятий деловой программы, в которых поучаствовали 9 тыс. человек, выставка TNF Expo прошла на площади 3 тыс. кв. м, ее посетили 5 тыс. человек, в ней приняли участие 60 компаний. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.