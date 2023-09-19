Toyota показала цех без конвейера

Автомобили в процессе сборки движутся на автопилоте по установленному маршруту, передает японское национальное общественное телевидение

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Представители автомобилестроительной корпорации Toyota Motor продемонстрировали журналистам экспериментальный цех на заводе в Мотомати (префектура Айти), где при производстве авто отсутствует привычный конвейер. Об этом сообщило японское национальное общественное телевидение.

По его данным, автомобили в процессе сборки движутся на автопилоте по установленному маршруту. Такой порядок будет широкомасштабно внедрен в 2026 году, что позволит наполовину сократить число производственных операций и сумму необходимых инвестиций в оборудование.

Как сообщается, производство без конвейера предполагается в первую очередь использовать при сборке электромобилей нового поколения, которые будут занимать все более заметное место в линейке Toyota Motor. В процессе производства на платформу будущего авто сначала устанавливаются мотор и аккумулятор. Затем автомобиль самостоятельно передвигается к необходимым автоматическим станкам и устройствам, в ходе чего на него устанавливаются новые детали.

В этих автомашинах будет радикально сокращено число деталей и узлов за счет их укрупнения. Это должно резко сократить себестоимость сборки электромобиля и во много раз уменьшить время, необходимое для его производства, отмечает общественное телевидение. За счет этого планируется в будущем наполовину уменьшить инвестиции, необходимые для поддержания производственного процесса.

Toyota Motor за первые шесть месяцев этого года на заводах по всему миру произвела более 5,6 млн автомобилей. Это рекордный показатель за полгода. По сравнению с тем же периодом 2022 года производство на предприятиях корпорации увеличилось на 10,3%.

Всего Toyota Motor в первой половине этого года продала более 5,4 млн авто. По этому показателю корпорация уже четвертый год подряд удерживает первое место в мире.