В Росздравнадзоре прокомментировали решение прекратить ввоз "Микардиса" в РФ

Согласно заявлению службы, прекращение поставок от компании "Берингер Ингельхайм" не влияет на доступность препаратов с действующим веществом телмисартан

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Решение компании "Берингер Ингельхайм" о прекращении ввоза в Россию препарата "Микардис" не влияет на доступность в стране препаратов с действующим веществом телмисартан. Об этом ТАСС сообщили в Росздравнадзоре.

"ООО "Берингер Ингельхайм" (организация, принимающая претензии от потребителей) 13 июля 2022 года официально уведомила Росздравнадзор о прекращении ввоза на территорию РФ "Микардис" (международное непатентованное наименование телмисартан) и "Микардисплюс" (международное непатентованное наименование гидрохлортмазид+телмисартан) с января 2023 года". <…> Это решение не влияет на доступность препаратов телмисартана для пациентов", - говорится в сообщении.

Таким образом, в 2023 году "Микардис" в гражданский оборот не вводился, добавили в ведомстве. По данным ФГИС "Мониторинг движения лекарственных препаратов", остатки препарата составляют около 23 тыс. упаковок.

"В 2023 году в гражданский оборот было введено около 3,5 млн упаковок лекарственных препаратов с МНН телмисартан (дозировки 20 мг, 40 мг, 80 мг) российского и иностранного производства. Всего на сегодняшний день в России зарегистрированы 13 препаратов-телмисартанов. Таким образом, российский рынок антигипертензивных препаратов с МНН телмисартан в полной мере ими обеспечен. Росздравнадзор совместно Минздравом России ведет мониторинг наличия лекарственных средств на отечественном рынке", - добавили в Росздравнадзоре.

Во вторник газета "Ведомости" сообщила о нехватке в российских аптеках оригинального препарата "Микардис".

"Микардис" показан пациентам с артериальной гипертензией (повышенным артериальным давлением), лицам в возрасте 55 лет и старше с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.