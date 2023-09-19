19 сентября, 05:07

МТС увеличил на 50% мощность своего центра обработки данных в Ленобласти

Общая вместимость дата-центра составила 375 серверных стоек

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС ввел в эксплуатацию 125 серверных стоек в центре обработки данных в поселке Федоровское Ленинградской области, увеличив его общую мощность на 50%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"МТС объявляет о вводе в эксплуатацию третьего модуля вместимостью 125 серверных стоек в центре обработки данных компании в поселке Федоровское Ленинградской области. После завершения строительства объекта общая мощность дата-центра увеличилась на 50%", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что первые два модуля ЦОДа МТС в Федоровском ввели в эксплуатацию осенью 2020 года. Теперь, как сообщили в МТС, после строительства третьего модуля общая вместимость дата-центра составила 375 серверных стоек. "Новый модуль, как и весь ЦОД, будет использоваться для корпоративных нужд МТС. В частности, в будущем в нем планируется развернуть облако CloudMTS. Все три модуля дата-центра имеют международный сертификат надежности Tier III constructed facility. Общая мощность, подведенная к объекту, выросла с 8 до 16 МВт", - добавили в МТС. 

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