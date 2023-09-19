В кабмине сочли недоработанной отмену НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей

В правительстве отметили, что положения инициативы не связывают право на получение указанного освобождения с общим уровнем дохода налогоплательщика

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности посчитала инициативу об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей в месяц недоработанной, указав на уже существующие меры поддержки и на то, что воспользоваться этим смогут не только малоимущие. Текст проекта отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект был разработан депутатами Госдумы от ЛДПР и направлен на отзыв в правительство РФ в июне этого года. Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 217 Налогового кодекса РФ, согласно которым лица с доходом ниже 30 тыс. рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ.

В правительстве РФ подчеркнули, что положения законопроекта не связывают право на получение указанного освобождения с общим уровнем дохода налогоплательщика, включая доходы от иных видов деятельности, следовательно, воспользоваться налоговой льготой смогут, в том числе налогоплательщики, не относящиеся к малоимущим.

Кроме того, в кабмине отметили, что снижение налоговой нагрузки по НДФЛ в настоящее время достигается посредством применения различных видов налоговых вычетов, которые позволяют уменьшить налогооблагаемый доход вплоть до нуля.

"С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке", - отмечается в документе.